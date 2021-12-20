З 22 листопада Австрія знову вводить повний локдаун

Австрія не змогла впоратися з черговою хвилею коронавірусу, тому вона першою серед країн Західної Європи знову запроваджує повний локдаун. Про це особисто повідомив канцлер Австрії Олександр Шалленберг.

Локдаун стартує з 22 листопада (у понеділок) і спершу триватиме 10 днів. Закриються навчальні заклади та більшість магазинів, скасують усі культурні заходи. Трохи згодом після оголошення домашнього навчання міністр охорони здоров'я змінив своє рішення та залишив можливість відвідувати школи дітям, які не мають іншого вибору. Вся надія на батьків, які в міру можливості повинні залишити дітей вдома.

Окрім жорсткого локдауну в Австрії з першого лютого 2022 року вводиться обов'язкова вакцинація.

Канцлер Австрії пояснив запровадження таких заходів небажанням отримати п'яту, шосту та інші чергові хвилі пандемії у країні.

Зазначається, що якщо після 10-денного локдауну ситуація з кількістю хворих суттєво не зміниться, уряд продовжить його ще на 10 днів.

Нагадаємо, що Австрія перебуває на останніх позиціях у Європі за кількістю вакцинованих. Після того, як у країні з населенням 8,9 млн осіб щодня почали фіксувати по 10 тисяч нових випадків захворювання, було введено локдаун для невакцинованих громадян. Він не дав суттєвих результатів, тому ухвалено рішення про тотальний карантин.