З 1 жовтня сервіс з аудіокнигами Storytel перестане працювати у росії

14:10 23 серпня Київ, Україна

Шведський сервіс аудіо- та електронних книг Storytel повідомив про повний вихід з російського ринку. Клієнтам повернуть гроші за невикористані дні передплати.

"У нас сумні новини - продовжувати користуватися додатком ви зможете тільки до 30 вересня цього року, з 1 жовтня він стане недоступним", - йдеться в повідомленні компанії.

Росія вже відсутня у списку вибору країни проживання, який потрібний для підбору контенту. Оформити передплату на Storytel також неможливо.



Компанія заявила про припинення діяльності в росії через війну з Україною ще на початку березня, але пізніше дозволила продовжити підписку чинним російським користувачам.



Storytel був створений у Швеції у 2006 році. Це один із найбільших сервісів аудіо- та електронних книг у світі. Storytel працює в 26 країнах, а його бібліотека містить понад 700 тисяч книг різними мовами. До росії компанія прийшла в 2017 році, а до 2018 року займала вже 15% всього ринку аудіокниг.



Після вторгнення росії в Україну країну залишили багато зарубіжних онлайн-сервісів. На початку березня російським користувачам відключили можливість перегляду фільмів та серіалів на платформі Netflix. Наприкінці того ж місяця про відхід з росії оголосив аудіосервіс Spotify, у червні роботу в країні припинив сервіс для створення візуального контенту Canva.