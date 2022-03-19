З 1 липня вакциновані туристи зможуть відвідати Ізраїль

Згідно з інформацією міністра внутрішніх справ Ізраїлю Айєлета Шакеда, з 1 липня вакциновані іноземні громадяни зможуть в'їжджати в країну.
Передає Jerusalem Post.
Крім того, діти до шести років, чиї батьки відповідають вимогам, також будуть допущені в країну.
Невакциновані особи, які в'їжджають в країну, повинні будуть пройти карантин, як і невакциновані або ті ізраїльтяни, що повертаються з-за кордону і не перехворіли.
Як нагадує видання, минулого тижня офіційний представник Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю заявив, що щеплені люди з країн з низьким рівнем ризику зможуть в'їхати в Ізраїль без необхідності проходити серологічний тест, щоб довести наявність антитіл в їхній крові.
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