З 1 липня вакциновані туристи зможуть відвідати Ізраїль

13:58 21 червня Київ, Україна

Згідно з інформацією міністра внутрішніх справ Ізраїлю Айєлета Шакеда, з 1 липня вакциновані іноземні громадяни зможуть в'їжджати в країну.

Передає Jerusalem Post.



Крім того, діти до шести років, чиї батьки відповідають вимогам, також будуть допущені в країну.



Невакциновані особи, які в'їжджають в країну, повинні будуть пройти карантин, як і невакциновані або ті ізраїльтяни, що повертаються з-за кордону і не перехворіли.



Як нагадує видання, минулого тижня офіційний представник Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю заявив, що щеплені люди з країн з низьким рівнем ризику зможуть в'їхати в Ізраїль без необхідності проходити серологічний тест, щоб довести наявність антитіл в їхній крові.