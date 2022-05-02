З 1 серпня Саудівська Аравія відкриється для вакцинованих від COVID-19 туристів

19:13 30 липня Київ, Україна

Згідно з рішенням влади Саудівської Аравії, з 1 серпня країна готова приймати туристів за умови наявності щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє SPA.

"Ми вітаємо туристів, і ми щасливі знову прийняти гостей королівства після паузи, викликаної пандемією коронавірусу", - сказав міністр туризму Саудівської Аравії Ахмед Аль-Хатіб.

Це рішення в Саудівській Аравії стосується людей, які отримали дві дози щеплень Pfizer, AstraZeneca і Moderna, або однодозову вакцину Johnson & Johnson.



Міністерство туризму в п'ятницю повідомило, що з 1 серпня скасовується заборона на в'їзд в країну за туристичними візами. Вакциновані іноземці зможуть відвідувати Саудівську Аравію без обов'язкового карантину після в'їзду, якщо нададуть сертифікат про вакцинацію, а також негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до вильоту.



Туристи повинні будуть внести інформацію про отримані ними дози вакцини на спеціальний електронний портал. Також їх зобов'язали реєструватися в спеціальному додатку, оскільки це необхідно для відвідування публічних місць в королівстві.



За весь період пандемії в Саудівській Аравії було зареєстровано понад 523 тис. випадків зараження коронавірусом і близько 8,2 тис. смертей від захворювання.