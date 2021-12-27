З 19 по 22 квітня пройде весняна сесія ПАРЄ в Страсбурзі

09:58 19 квітень Київ, Україна

Сьогодні, 19 квітня, в Страсбурзі розпочалася весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), тривати вона буде стандартно 4 дні і закінчиться 22 квітня. Через панівну пандемію делегати сесії змушені працювати в гібридному форматі і голосувати дистанційно.



Відзначається, що на порядку денному сесії до делегатів в форматі відеоконференції звернеться канцлерка Німеччини Ангела Меркель як голова уряду головуючої в Комітеті міністрів Ради Європи країни.



Серед інших політиків безпосередньо в Страсбурзі перед Асамблеєю виступлять президент Європарламенту Девід Сассолі, президентка Молдови Мая Санду і генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчінович-Бурич.



Під час весняної сесії комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович представить доповідь про свою діяльність за 2020 рік.



Асамблея також проведе церемонію вручення правозахисної премії імені Вацлава Гавела.



Серед актуальних питань порядку денного на сесію винесено і термінові дебати про арешт в січні 2021 року російського опозиційного політика Олексія Навального, а також про функціонування демократичних інститутів в Туреччині. Ці дебати передбачають прийняття резолюцій.



За умови включення до порядку денного, ПАРЄ планує обговорити наступні питання: COVID-дозволи та сертифікати: захист основних свобод і правові наслідки, а також вірменські полонені і інші в'язні війни.



Крім цього, попередньо заплановані дебати про "російську загрозу прагненню миру в Європі".



Основний порядок денний весняної сесії включає дебати і прийняття резолюцій щодо бачення Асамблеєю стратегічних пріоритетів Ради Європи; порушення прав людини і необхідності виборчої реформи в Білорусі; оподаткування в сфері цифрової економіки; дискримінації людей з хронічними захворюваннями; захисту прав людини серед національних меншин; а також європейської політики щодо діаспор.



У зв'язку з карантинними обмеженнями весняна сесія буде проходити в гібридному форматі. Тобто делегати можуть фізично працювати в Страсбурзі, або голосувати дистанційно.