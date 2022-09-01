З 18 серпня Естонія закрила для росіян із шенгеном в'їзд на свою територію

08:36 18 серпня Київ, Україна

З 18 серпня набули чинності введені Естонією обмеження на перетин кордону країни росіянами, які мають видані республікою шенгенські візи.



Про те, що кордони в цьому випадку для росіян будуть закриті, писав Delfi.



Однак, як зазначає видання, все ж таки деякі винятки будуть зроблені.



З естонським Шенгеном потрапити до країни зможуть ті російські громадяни, які: