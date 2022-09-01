З 18 серпня Естонія закрила для росіян із шенгеном в'їзд на свою територію

З 18 серпня набули чинності введені Естонією обмеження на перетин кордону країни росіянами, які мають видані республікою шенгенські візи.
Про те, що кордони в цьому випадку для росіян будуть закриті, писав Delfi.
Однак, як зазначає видання, все ж таки деякі винятки будуть зроблені.
З естонським Шенгеном потрапити до країни зможуть ті російські громадяни, які:
- працюють у дипломатичному представництві;
- працюють у сфері міжнародних перевезень;
- прибувають у країну з гуманітарних причин;
- відвідують родича, що живе в Естонії;
- мають право на вільне пересування ЄС.
Раніше повідомлялося, міністр Урмас Рейнсалу повідомляв про застосування санкцій щодо шенгенських віз, виданих Естонською Республікою.
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