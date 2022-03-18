З 16 червня в Індії відкриваються музеї і пам'ятники

16:21 16 червня Київ, Україна

Уряд Індії прийняв рішення з 16 червня відкрити для відвідування історичні пам'ятники і музеї, які два місяці не працювали через спалах коронавірусу в країні.

Відповідний наказ видала Археологічна служба Індії (ASI), повідомляє Hindustan Times.



Згідно з наказом, приймати туристів і відвідувачів зможуть 3 693 пам'ятники і 50 музеїв по всій країні, які були закриті приблизно на два місяці через пандемію COVID-19.



У той самий час відвідувачі повинні дотримуватися протиепідемічних заходів. Зокрема, в Тадж-Махал пускатимуть не більше 650 осіб на день. На вході у них будуть перевіряти температуру і наявність захисних масок.



За даними Worldometer, з початку пандемії в Індії зафіксовано понад 29,6 млн випадків коронавірусу, більш ніж 379,6 тис. померли, одужали 28,3 млн осіб.



Індія посідає друге місце після США за кількістю інфікованих.