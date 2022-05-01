З 1 серпня Німеччина вводить обов'язкове тестування на COVID

14:00 30 липня Київ, Україна

Уряд Німеччини прийняв рішення ввести обов'язкове тестування на коронавірус для мандрівників, що прибувають в країну.





Втім, від тестування звільняються діти віком до 12 років, люди, які прямують через територію ФРН транзитом або регулярно перетинають кордон по робочих справах, а також володарі сертифікату про вакцинацію або офіційної довідки про перенесене захворювання



У той самий час всі, хто прибуває з регіонів поширення мутацій коронавірусу, повинні будуть пред'являти негативний тест навіть при наявності сертифікату про вакцинацію. С1 серпня наявність негативних тестів будуть перевіряти не тільки у тих, хто подорожує авіатранспортом (авіакомпанії весь час вимагали такі тести), а й автомобільним, морським або залізничним шляхом. Очікується, що відповідні документи поліція буде вибірково контролювати на кордоні.Втім, від тестування звільняються діти віком до 12 років, люди, які прямують через територію ФРН транзитом або регулярно перетинають кордон по робочих справах, а також володарі сертифікату про вакцинацію або офіційної довідки про перенесене захворювання COVID-19 У той самий час всі, хто прибуває з регіонів поширення мутацій коронавірусу, повинні будуть пред'являти негативний тест навіть при наявності сертифікату про вакцинацію.

«Мова йде про захист здоров'я громадян цієї країни... Ми повинні уникнути ситуацій восени, як було в минулому році», - обґрунтував крок уряду віцеканцлер, міністр фінансів Олаф Шольц.

Політик назвав хорошим рівень вакцинації в ФРН, але недостатнім для того, щоб попередити четверту хвилю пандемії, особливо з швидкими темпами поширення штаму «Delta».



Рішення викликало невдоволення німецьких відпочивальників, які їхали у відпустку, розраховуючи на безперешкодне повернення додому, адже обов'язок тестуватися для тих, хто знаходився в країнах, які знаходяться в «зеленій зоні», був скасований на початку літа. До того ж, платити за ПЛР-тести будуть самі відпочивальники.



На сьогодні в Німеччині двома дозами вакциновані 51,5% населення, однією дозою - 61,1%.



За останню добу, за даними Інституту Роберта Коха, в країні були підтверджені 2454 нових випадки інфікування. Рівень захворюваності протягом 7 днів досяг 17 на 100 тисяч (на початку липня показник впав до 4,9).