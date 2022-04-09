Рязань: масштабна пожежа в торговому центрі

20:26 12 листопада Київ, Україна

Велике займання сталося на північному заході від центру Рязані в ТРЦ "М5 Молл", площа спалаху склала більше ніж 500 квадратних метрів.





Очевидці пожежі опублікували відео події в соцмережах.

На кадрах видно, що осередок займання досить великий - з пошкодженого даху виривається велике полум'я, спостерігається сильна задимленість через згоряння пластикових деталей.

Свідки стверджують, що вогонь в лічені хвилини охопив величезну територію ТРЦ, в результаті чого зовнішня стіна впала. На місце події прибули рятувальники і більше десятка техніки. Незабаром пожежа була ліквідована.

За даними управління МНС, жертв і постраждалих серед відвідувачів і персоналу торгового центру немає, з палаючої будівлі евакуйовано понад 250 осіб. Причину загоряння ще належить встановити.