Ряди конкурентів Лукашенко рідшають

17:57 14 липень Київ, Україна

Основний конкурент Олександра Лукашенка не зможе брати участь у передвиборній гонці, екс-голові правління "Белгазпромбанка" Віктору Бабарика відмовили в реєстрації кандидатом в президенти. Відмова мотивована невідповідностями в його декларації про доходи та фінансуванням його передвиборної кампанії іноземною державою.

Про це повідомила голова ЦВК Лідія Єрмошина.

Також в ЦВК відмовили в реєстрації Валерію Цепкало через те, що йому не вдалося зібрати необхідні 100 тисяч підписів.



При цьому Центральна виборча комісія зареєструвала Світлану Тіхановском, яка теж вважається одним з основних опонентів Лукашенка. За даними сайту tut.by, в документах Тіхановском був знайдений недолік - вона не вказала, що у власності її чоловіка, який також збирався балотуватися в президенти, але опинився під арештом, є будинок в Гомельській області. Однак члени ЦВК вирішили не відмовляти їй в реєстрації.



За заявою Центрвиборчкому, в декларації колишнього глави правління "Белгазпромбанка" не були відображені матеріальні засоби і нерухоме майно, а також доходи від декількох фірм, що знаходяться під його контролем. Глава ЦВК сказала, що Бабарика створив організоване злочинне угруповання і займався виведенням коштів за кордон і підкреслила, чиновник приховав щонайменше 458 тисяч доларів.



Представник Бабарика, який був присутній на засіданні, заявив, що обвинувачення не доведені, а твердження про те, що політик очолює офшорні компанії, не підтверджені виписками з реєстрів.



Політик був затриманий 18 червня працівниками департаменту фінансових розслідувань Госконтроля Білорусі. Протягом 20 років він керував "Беєгазпромбанку" і залишив пост, коли вирішив взяти участь в президентських виборах. Незабаром після цього в головному офісі "Белгазпромбанка" і декількох пов'язаних з ним компаніях пройшли обшуки, були затримані топ-менеджери і співробітники.



Банк, 99% акцій якого належать "Газпрому" і "Газпромбанку" Росії, звинуватили у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах. Заарештованим менеджерам пред'явили звинувачення за шістьма статтями білоруського Кримінального кодексу, серед яких шахрайство, отримання і давання хабара, розкрадання шляхом зловживання службовими повноваженнями. Без узгодження з російськими власниками в банк призначена білоруська адміністрація. Глава білоруського Госконтроля Іван Тертелю заявив, що за такою діяльністю "стояли ляльководи в" Газпромі ", а може бути, і вище".



До і після затримання спостерігачі в Мінську називали Бабарика одним з найсильніших суперників чинного президента.