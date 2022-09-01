Поруч зі столицею Грузії спалахнула лісова пожежа на горі Шавнабада

14:57 29 серпня Київ, Україна

Близько доби в Грузії борються з лісовою пожежею, що спалахнула на горі Шавнабада на околицях Тбілісі.

Про це повідомляє портал Новини-Грузії у понеділок, 29 серпня.



Зазначено, що спалах стався вдень 28 серпня за кілька кілометрів від стратегічного об'єкта – бази департаменту зі спецдоручень Міністерства внутрішніх справ. Вогонь швидко поширився схилом і досяг траси Тбілісі-Руставі.



Клуби диму добре видно із центру Тбілісі. Жителі міста скаржаться на погану якість повітря через пожежу.



На ранок 29 серпня пожежу локалізували, але боротьба з осередками горіння ще триває. Задіяний один із турецьких літаків, який до цього допомагав гасити пожежу у Боржомській ущелині.



Днями Служба з надзвичайних ситуацій Грузії повідомляла про загрозу лісових пожеж через спеку та сильний вітер. За прогнозами, така погода може протриматись ще кілька днів.