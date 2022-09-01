Низку німецьких компаній запідозрили у продажу росії компонентів для «Новачка»

07:37 31 серпня Київ, Україна

Німецькі митники провели обшуки в мережі компаній, які підозрюються у продажу в росію хімікатів-прекурсорів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї, зокрема, нервово-паралітичного агента «Новачок».

Про це повідомляє OCCRP (Центр з дослідження корупції та організованої злочинності), який проводив розслідування спільно з виданнями NDR, Westdeutscher Rundfunk та Süddeutsche Zeitung.



За даними авторів матеріалу, німецька компанія Riol Chemie GmbH за останні три з половиною роки без спеціальних дозволів на експорт товарів подвійного призначення здійснила понад 30 постачань хімікатів та лабораторного обладнання російській групі «Хіммед». Серед клієнтів «Хіммеда» є військові та спецслужби.



Обшуки пройшли у Бремені, Бремерхафені, Остерхольці та Констанці, пише OCCRP з посиланням на представника німецької прокуратури. За його словами, обшуки продовжуються.



Згідно з документами, які є у розпорядженні Центру, Riol Chemie GmbH, слідчі вивчають потенційний продаж прекурсора для створення «Новачка». Назву з'єднання слідчі не розкривають. Згідно з документами держзакупівель, «Хіммед» у 2016 році уклав контракт з Інститутом криміналістики фсб, який відігравав ключову роль у замаху на вбивство Олексія Навального та Сергія Скрипаля.



За словами Мірко Хіммеля з Дослідницької групи з контролю над біологічною зброєю Гамбурзького університету, речовини, що поставляються росії, потенційно можуть використовуватися як бойові отруйні речовини. Однак їх відправили не настільки у великих кількостях, щоб використовувати безпосередньо для створення хімічної або біологічної зброї, скоріше для налагодження внутрішнього виробництва. Хіммель зазначає, що зазвичай невеликі кількості використовуються як «еталонна речовина» для порівняння з місцевим виробництвом.

За даними OCCRP, колишній керуючий директор Riol Chemie GmbH раніше був співвласником тієї ж дочірньої компанії групи Хіммед, яка закуповувала підслідні зараз прекурсори. Нинішній керуючий директор Riol Chemie GmbH раніше був директором тієї ж російської дочірньої компанії.



«Хіммед» - найбільший у росії дистриб'ютор хімічних реактивів та лабораторного обладнання. Її бюджет не сильно зав'язаний на держконтракти, більшість її клієнтів - не державні організації, випливає з даних держзакупівель та бухгалтерської звітності компанії, які проаналізував The Insider. У 2021 році вона потрапила під санкції США поряд з кількома іншими російськими продавцями хімреактивів. Однак ЄС тоді не став включати цю компанію до списків санкцій.



Riol Chemie, можливо, пов'язана із фігурантами «списку Магнітського». Американський інвестор Білл Браудер, на якого працював убитий Сергій Магнітський, заявляв, що через цю фірму відмивав гроші Владлен Степанов — колишній чоловік Ольги Степанової, яка, будучи співробітницею ФП, схвалила повернення податкових сум у розмірі $230 млн.

Як повідомив виданню сам Браудер, із «котла» з викраденими грошима дві новозеландські компанії в період з 2008 по 2011 рік перевели Riol Chemie загалом $900 тисяч.



У березні 2021 року повідомлялося, що у продажу росії прекурсорів для створення хімзброї підозрюються й інші німецькі компанії. Це не тільки Riol Chemie, але і Chimconnect, Pharmcontract. Діяльність компаній потрапила у поле зору у зв'язку з отруєнням Олексія Навального. Як директор німецької філії Chimconnect у Констанці тоді була зареєстрована Марія Іванкіна, яка з 2007 року також вважалася регіональним менеджером Riol Chemie у Бремені.



Pharmcontract належить зареєстрованій у москві «Групі компаній «Фармконтракт». Група називає себе провідним російським хіміко-фармацевтичним холдингом, який, серед іншого, пропонує послуги з розвитку цілих виробничих ліній та підприємств. Главою німецького підрозділу є росіянин Роман Шестов, який проживає в москві. Але чи існує група компаній досі, неясно. Посилання на сайт ведуть у нікуди, а у торговому реєстрі Німеччини статус компанії Pharmcontract значиться як «ліквідована».