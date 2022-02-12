"Низка глобальних чинників": в США пояснили відмову від введення санкцій проти ПП-2

22:15 20 травень Київ, Україна

Прессекретарка американського президента Джен Псакі прокоментувала відмову США вводити санкції проти Північного потоку-2 і її керівника.

"Коли президент зайняв свій пост, трубопровід був готовий на 95%. Яким же чином ми могли б зупинити проєкт в іншій країні, який готовий на 95%?", - заперечила вона журналісту, який стверджував, що влада США могла б перешкодити будівництву газопроводу, але не робить цього.

Про це Джен Псакі сказала на брифінгу у четвер, 20 травня.



За словами Псакі, Вашингтон робив необхідні заходи, щоб показати своє негативне ставлення до проєкту.

"Ми продовжували демонструвати, що ми вважаємо це поганою ідеєю, поганим планом, ми також зробили дії в останні кілька днів, які були направлені на те, щоб чітко це показати", - заявила Псакі.

Прессекретарка визнала, що США керувалися прагненням підтримувати конструктивні відносини з Німеччиною, а також враховували низку "глобальних чинників", коли приймали рішення відмовитися від використання санкцій щодо компанії NordStream2 AG.