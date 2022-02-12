"Низка глобальних чинників": в США пояснили відмову від введення санкцій проти ПП-2

Прессекретарка американського президента Джен Псакі прокоментувала відмову США
вводити санкції проти Північного потоку-2 і її керівника.
"Коли президент зайняв свій пост, трубопровід був готовий на 95%. Яким же чином ми могли б зупинити проєкт в іншій країні, який готовий на 95%?", - заперечила вона журналісту, який стверджував, що влада США могла б перешкодити будівництву газопроводу, але не робить цього.
Про це Джен Псакі сказала на брифінгу у четвер, 20 травня.
За словами Псакі, Вашингтон робив необхідні заходи, щоб показати своє негативне ставлення до проєкту.
"Ми продовжували демонструвати, що ми вважаємо це поганою ідеєю, поганим планом, ми також зробили дії в останні кілька днів, які були направлені на те, щоб чітко це показати", - заявила Псакі.
Прессекретарка визнала, що США керувалися прагненням підтримувати конструктивні відносини з Німеччиною, а також враховували низку "глобальних чинників", коли приймали рішення відмовитися від використання санкцій щодо компанії NordStream2 AG.
"Як ви знаєте, ми ввели низку санкцій щодо посадових осіб Росії та росіян, які беруть участь в будівництві Північного потоку-2, щоб направити чіткий сигнал: ми вважаємо, що мова йде про погану угоду, геополітичний план, який, на нашу думку, піддає ризику наших союзників і партнерів на східному фланзі НАТО, а також Україну. Тому ми ввели ці санкції", - зазначила Псакі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі