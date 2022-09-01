Низка європейських країн заявили про готовність самостійно обмежити видачу віз для росії

13:47 31 серпня Київ, Україна

Фінляндія, Польща та країни Балтії заявили про готовність самостійно обмежити видачу віз для росіян, допоки Європа не ухвалить загальне рішення.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на відповідний документ.



Фінляндія, Польща, Литва, Латвія та Естонія вимагають від Європейської комісії посилити візову політику щодо росії.



До того моменту, коли загальне рішення не буде ухвалено, країни Східної Європи мають намір самостійно обмежити в'їзд для громадян росії.