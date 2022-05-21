"Російська мафія" переможена: найбільша спецоперація поліції Іспанії

13:09 18 грудня Київ, Україна

Поліція Іспанії спільно з Європолом провели наймасштабнішу, за останні 10 років, операцію проти так званої "російської мафії".



Розслідування проти організованої злочинності зі Східної Європи на іспанському узбережжі закінчилося арештами бізнесменів, політиків і чиновників, в ході операції вилучено діаманти, криптовалюту і тисячі євро готівки.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті іспанської поліції.

Для Іспанії це найбільше розслідування проти так званої "російської мафії" за останні 10 років, в рамках якого поліція провела майже два десятки обшуків в Аліканте, Мадриді, Таррагоні та Ібіці, затримавши в результаті 23 людини. Серед затриманих - вісім громадян РФ, двоє українців, громадяни Казахстану, Алжиру і 11 іспанців. Учасників угруповання підозрюють в причетності до вбивств, торгівлі людьми, наркотиками та зброєю.

Слідство почалося в 2013 році, коли поліціянти виявили, що російська мафія активізувала свою діяльність в Іспанії, використовуючи її як відправну точку для відмивання грошей різних злочинних угруповань з колишнього Радянського Союзу. Величезні кошти інвестувалися мафією в нерухомість на узбережжі, казино, ресторани і призначалися для проникнення в державний сектор економіки. Частково грошові потоки йшли через проведену благодійну діяльність.



В ході спільної операції Європолу та національної поліції Іспанії силовики вилучили понад 300 000 євро готівкою, віртуальні гаманці з криптовалютою, діаманти і 16 розкішних автомобілів, а також заблокували численні банківські рахунки і активи на мільйони євро. Виявлений та вилучений був також мафіозний арсенал.