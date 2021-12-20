Румуни вийшли на акції протесту проти посилення карантину

10:34 29 березень Київ, Україна

У великих містах Румунії пройшли акції протесту проти посилення карантинних обмежень. Акції пройшли мирно, без затримань і перешкоджання з боку поліції.

Про це повідомляє Mediafax в понеділок, 29 березня.



Протести пройшли в ніч на понеділок в Бухаресті, Тімішоарі, Константі та інших містах країни. Там з неділі посилили карантин, зокрема, ввели комендантську годину у вихідні дні з 20:00 замість 22:00 раніше.



У столиці акція протесту почалася на Університетській площі, а потім сотні протестувальників попрямували до площі Перемоги, де знаходиться будівля уряду.



Колону демонстрантів супроводжувала поліція, але не перешкоджала, незважаючи на заборону на масові збори. При цьому учасники протестів були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції. Вони також скандували гасла, спрямовані проти уряду і обмежувальних заходів. Акція закінчилася близько четвертої години ранку.