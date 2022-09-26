Румунія заборонила в'їзд російським пропагандистам на вибори органу ООН

Румунію, прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова, звинуватила у порушенні Статуту та Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) за відкликання віз 14 членів делегації, які мали взяти участь у заході.
Про це повідомляє Romania Insider, 26 вересня.
Міністерство закордонних справ Румунії, у свою чергу, заявило, що ці 14 осіб, журналісти російських ЗМІ, не були належним чином повідомлені як російські офіційні особи.
Росія стверджує, що мета рішення Румунії – вплинути на шанси російського кандидата на посаду генерального секретаря МСЕ. Російський кандидат балотується проти кандидата США.
У відповідь румунське міністерство уточнило, що в'їзні візи надані всім посадовим особам, визначеним російською федерацією як члени офіційної делегації цієї держави на конференції МСЕ в Бухаресті.. Йдеться про 17 віз.
Міністерство закордонних справ Румунії, у свою чергу, заявило, що ці 14 осіб, журналісти російських ЗМІ, не були належним чином повідомлені як російські офіційні особи.
Росія стверджує, що мета рішення Румунії – вплинути на шанси російського кандидата на посаду генерального секретаря МСЕ. Російський кандидат балотується проти кандидата США.
У відповідь румунське міністерство уточнило, що в'їзні візи надані всім посадовим особам, визначеним російською федерацією як члени офіційної делегації цієї держави на конференції МСЕ в Бухаресті.. Йдеться про 17 віз.
У виборах керівника Міжнародної спілки електрозв'язку беруть участь два кандидати - американка Дорін Богдан-Мартін та росіянин Рашид Ісмаїлов.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі