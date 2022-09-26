Румунія заборонила в'їзд російським пропагандистам на вибори органу ООН

19:12 26 вересня Київ, Україна

Румунію, прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова, звинуватила у порушенні Статуту та Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) за відкликання віз 14 членів делегації, які мали взяти участь у заході.

Про це повідомляє Romania Insider, 26 вересня.



Міністерство закордонних справ Румунії, у свою чергу, заявило, що ці 14 осіб, журналісти російських ЗМІ, не були належним чином повідомлені як російські офіційні особи.



Росія стверджує, що мета рішення Румунії – вплинути на шанси російського кандидата на посаду генерального секретаря МСЕ. Російський кандидат балотується проти кандидата США.



У відповідь румунське міністерство уточнило, що в'їзні візи надані всім посадовим особам, визначеним російською федерацією як члени офіційної делегації цієї держави на конференції МСЕ в Бухаресті.. Йдеться про 17 віз.

"Звинувачення російської сторони, згідно з якими цей захід мав на меті вплинути на шанси російського кандидата бути обраним на керівну посаду в організації, абсолютно абсурдні та явно необґрунтовані", - також передали в МЗС Румунії.

У виборах керівника Міжнародної спілки електрозв'язку беруть участь два кандидати - американка Дорін Богдан-Мартін та росіянин Рашид Ісмаїлов.