Румунія посилює захист свого повітряного простору

Після серії атак з боку росії на українські порти на Дунаї та інциденту з падінням "шахедів" на румунську сторону Румунія посилює заходи захисту свого повітряного простору. Цю інформацію підтвердив представник Міністерства оборони Румунії Костянтин Спіну в інтерв'ю Digi24.
Спіну зазначив, що міністр оборони Румунії Анджел Тілвар особисто відвідав райони поблизу Дунаю, що межують з Україною, і підтвердив виявлення "фрагментів, які, можливо, є частинами дрону". Разом із головою Міноборони до цього місця вирушили також командувач повітряними силами та начальник штабу оборони Румунії.
Спіну зазначив, що міністр оборони Румунії Анджел Тілвар особисто відвідав райони поблизу Дунаю, що межують з Україною, і підтвердив виявлення "фрагментів, які, можливо, є частинами дрону". Разом із головою Міноборони до цього місця вирушили також командувач повітряними силами та начальник штабу оборони Румунії.
Він також уточнив, що ці фрагменти можуть бути пов'язані як з недавніми атаками росії на Ізмаїл, що відбулися три дні тому, так і з попередніми подіями.
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