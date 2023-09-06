Румунія посилює захист свого повітряного простору

17:57 06 вересня Київ, Україна

Після серії атак з боку росії на українські порти на Дунаї та інциденту з падінням "шахедів" на румунську сторону Румунія посилює заходи захисту свого повітряного простору. Цю інформацію підтвердив представник Міністерства оборони Румунії Костянтин Спіну в інтерв'ю Digi24.



Спіну зазначив, що міністр оборони Румунії Анджел Тілвар особисто відвідав райони поблизу Дунаю, що межують з Україною, і підтвердив виявлення "фрагментів, які, можливо, є частинами дрону". Разом із головою Міноборони до цього місця вирушили також командувач повітряними силами та начальник штабу оборони Румунії.

"Слідчі з Міністерства національної оборони, які проводили дослідження на території кілька днів, увечері повідомили про знаходження серії фрагментів, які можуть бути асоційовані з елементами безпілотника. Розпочато збирання доказів, дослідження у лабораторних умовах. Ми прагнемо встановити походження, дату прибуття цих фрагментів на румунський берег Дунаю. Розслідування тільки починається", - наголосив Спіну.



Він також уточнив, що ці фрагменти можуть бути пов'язані як з недавніми атаками росії на Ізмаїл, що відбулися три дні тому, так і з попередніми подіями.