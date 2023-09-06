Румунія посилює захист свого повітряного простору

17:57 06 вересня Київ, Україна

Після серії атак з боку росії на українські порти на Дунаї та інциденту з падінням "шахедів" на румунську сторону Румунія посилює заходи захисту свого повітряного простору. Цю інформацію підтвердив представник Міністерства оборони Румунії Костянтин Спіну в інтерв'ю Digi24.

Спіну зазначив, що міністр оборони Румунії Анджел Тілвар особисто відвідав райони поблизу Дунаю, що межують з Україною, і підтвердив виявлення "фрагментів, які, можливо, є частинами дрону". Разом із головою Міноборони до цього місця вирушили також командувач повітряними силами та начальник штабу оборони Румунії.
 
"Слідчі з Міністерства національної оборони, які проводили дослідження на території кілька днів, увечері повідомили про знаходження серії фрагментів, які можуть бути асоційовані з елементами безпілотника. Розпочато збирання доказів, дослідження у лабораторних умовах. Ми прагнемо встановити походження, дату прибуття цих фрагментів на румунський берег Дунаю. Розслідування тільки починається", - наголосив Спіну.

Він також уточнив, що ці фрагменти можуть бути пов'язані як з недавніми атаками росії на Ізмаїл, що відбулися три дні тому, так і з попередніми подіями.
 
"Ми вживаємо і продовжимо вживати всіх необхідних процедурних заходів, що відповідають поточній ситуації. Зробимо конкретні кроки для посилення технічних можливостей та моніторингу ситуації поблизу портової інфраструктури України. Ми також посилимо заходи щодо забезпечення безпеки нашого повітряного простору", - запевнив Спіну.