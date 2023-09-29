Румунія посилює ППО на кордоні з Україною через атаку "шахедів" — Reuters

16:28 29 вересня Київ, Україна

Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною, де російські безпілотники атакують зернові об'єкти, а також збільшує кількість військових спостережних пунктів і патрулів у цьому районі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чиновників.



Ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових винищувачів F-16 та розширенням безпольотної зони є ознакою зростання занепокоєння Румунії та альянсу НАТО тим, що війна може перекинутися на її територію.



Незабаром після виходу з "зернової угоди" рф почала обстрілювати українські порти Ізмаїл та Рені, розташовані через Дунай від Румунії.



Окремі інциденти з падінням частин дронів у Румунії підкреслюють ризик непорозуміння між росією та НАТО, спонукаючи румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі для захисту цивільного населення, повідомили два анонімні джерела агентства.



Армія побудувала два бомбосховища в невеликому селищі Плауру, всього за кількасот метрів від Ізмаїла, а жителі прилеглих сіл отримують оповіщення на мобільні телефони, коли виявляються російські безпілотники, які прямують у їхньому напрямку.



Минулої п'ятниці Міністерство оборони Румунії повідомило, що близько 100 американських військовослужбовців і чотири літаки F-16 Fighting Falcon американської розробки прибули на військову авіабазу Борча, розташовану приблизно за 150 км на південь від Ізмаїлу.