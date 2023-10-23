Румунія створює найбільший заповідник дикої природи на континенті

15:06 23 жовтня Київ, Україна

У Румунії створюють найбільший національний парк Європи для захисту 100 тисяч гектарів дикої природи, а також розвитку туризму на підтримку місцевих громад.

Про це пише The Guardian.



Регіон Трансільванії вважається одним із найдикіших місць Європи. Бурі ведмеді, вовки та рисі блукають лісистими схилами пагорбів. Також там нещодавно з'явилися зубри після 200-річної відсутності. Дикий заповідник площею 101 000 гектарів планують створити посеред цього місця.. Він має стати на кшталт "європейського парку Єллоустоун".

"Ідея полягає в тому, щоб створити парк, який не лише захищатиме ліси та дику природу, а й підтримуватиме місцеві громади в екотуризмі та бізнесі, що сприятиме розвитку природи", - розповідає провідник парку Резван Думітрич.

З моменту заснування FCC* біологи-засновники Крістоф і Барбара Промбергер, команда філантропів та природоохоронців збирали кошти для купівлі лісів, щоб припинити вирубку, а також купували території для відновлення лісів.



Викупили 26 900 гектарів лісу та пасовищ та висадили понад 4 мільйони саджанців. Рейнджери FCC патрулюють 75 000 гектарів, що також призвело до припинення вирубки у сусідніх лісах.. Ще одним інноваційним кроком стала асоціація FCC, яка набула права полювання на додаткові 78 000 гектарів, щоб захистити дику природу від мисливців за трофеями.

* FCC Environment Romania SRL, частина FCC Group з Іспанії, відповідно, її підрозділи з охорони навколишнього середовища та підгрупи FCC Environment CEE.