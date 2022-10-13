Румунія працює над відновленням карпатської залізниці

21:28 13 жовтня Київ, Україна

У Румунії відновлено першу ділянку залізничної колії від міста Валя Вишеулуй до українського кордону в Карпатах, повідомило місцеве видання Hotnews.



Зазначається, що на лінії замінили близько 1400 шпал та насипали 400 тонн щебеню.



Це перша ділянка на території Румунії, необхідна для відновлення карпатської залізниці, яка дозволить покращити сполучення з Україною, а у перспективі – пустити потяги з Івано-Франківська до Ужгорода.



Українські ділянки Рахів – Берлебаш – держкордон (19,3 км) та Тересва – держкордон (1,1 км) були відремонтовані наприкінці літа.



Румунія в листопаді збирається завершити роботу на ділянці держкордону - Кімпулунг-ла-Тіса - Сігет Мармацієй та розпочати ремонт на центральній ділянці Сігет Мармацієй - Валя Вишеулуй.



Коли буде відновлено рух поїздів, наразі невідомо.



Залізничне сполучення на цих ділянках було припинено у середині 2000-х.