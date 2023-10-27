Румунія продовжує боротьбу за вступ до Шенгенської зони

11:51 27 жовтня Київ, Україна

Румунія продовжує брати участь у переговорах щодо свого вступу до Шенгенської зони, але реальність така, що зона вільного пересування більше не функціонує.



Президент Румунії Клаус Йоханніс висловив цю думку перед початком засідання Європейської ради, повідомляє Euractiv.



Румунія прагне приєднатися до Шенгену, але її наміри блокують вето з боку Австрії, яка посилається на збільшення міграційних потоків і закликає Бухарест робити додаткові кроки щодо врегулювання цієї ситуації.

"Ми чудово знаємо, що відповідаємо всім критеріям Шенгенської зони", - зазначив президент Йоханніс у Брюсселі.

Однак він також наголосив, що "Шенгенська зона більше не функціонує".

"Шенген вже не працює на повну силу і по суті перестав існувати, оскільки багато країн, зокрема, деякі в Центральній Європі, тимчасово закрили свої кордони через міграційні потоки", - заявив Йоханніс.

Він також підкреслив, що обговорення можливості вступу Румунії до зони вільного пересування стає дедалі складнішим, а позиція Австрії щодо розширення Шенгену викликає "щонайменше здивування".