Румунія продовжує боротьбу за вступ до Шенгенської зони

Румунія продовжує брати участь у переговорах щодо свого вступу до Шенгенської зони, але реальність така, що зона вільного пересування більше не функціонує.
Президент Румунії Клаус Йоханніс висловив цю думку перед початком засідання Європейської ради, повідомляє Euractiv.
Румунія прагне приєднатися до Шенгену, але її наміри блокують вето з боку Австрії, яка посилається на збільшення міграційних потоків і закликає Бухарест робити додаткові кроки щодо врегулювання цієї ситуації.
Президент Румунії Клаус Йоханніс висловив цю думку перед початком засідання Європейської ради, повідомляє Euractiv.
Румунія прагне приєднатися до Шенгену, але її наміри блокують вето з боку Австрії, яка посилається на збільшення міграційних потоків і закликає Бухарест робити додаткові кроки щодо врегулювання цієї ситуації.
Однак він також наголосив, що "Шенгенська зона більше не функціонує".
Він також підкреслив, що обговорення можливості вступу Румунії до зони вільного пересування стає дедалі складнішим, а позиція Австрії щодо розширення Шенгену викликає "щонайменше здивування".
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