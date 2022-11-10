Румунія отримає $3 млрд від США для будівництва двох ядерних реакторів

11:17 10 листопада Київ, Україна

Румунія оголосила, що Сполучені Штати нададуть фінансування на суму понад 3 мільярди доларів для будівництва двох нових ядерних реакторів. Будівництво, як очікується, розпочнеться на початку наступного року.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке, повідомляє Euractiv.



Фінансування буде надано Експортно-імпортним банком (EXIM), що базується у Вашингтоні, що дозволить Румунії покрити "близько третини суми, необхідної для будівництва двох реакторів" на АЕС у Чорнаводі.



За словами Чуке, інше необхідне фінансування буде отримано за рахунок інших джерел фінансування.



Зазначається, що Чорнавода - єдина атомна електростанція в Румунії, побудована за канадською технологією та працює з 1990-х років. Два реактори загальною потужністю 1400 МВт покривають приблизно п'яту частину потреби країни в електроенергії.



Будівництво двох додаткових ядерних реакторів у Чорнаводі має розпочатися у березні/квітні 2023 року і, як очікується, буде завершено у 2030 році.



Як повідомляється, що шість європейських компаній - GDF Suez, Iberdrola, CEZ, RWE, Enel та ArcelorMittal - спочатку взяли на себе зобов'язання щодо проєкту в 2008 році, перш ніж вийти з нього одна за одною через невизначеність. Бухарест також розірвав угоду про фінансування з групою China General Nuclear Power Corporation (CGN) у 2020 році на тлі недовіри до китайських інвестицій у Європі.