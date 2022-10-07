Румунія планує приєднатися до Шенгенської зони ЄС до кінця року

11:12 07 жовтня Київ, Україна

Президент Румунії Клаус Йоханніс допустив входження країни до Шенгенської зони до кінця року.



Про це він сказав, прибувши на саміт європейських лідерів у Празі, повідомляє Euractiv.



Йоханніс сказав, що існує ймовірність того, що Румунія вступить до Шенгенської зони до кінця року в рамках головування Чехії в ЄС.

"Але гарантії, я маю чітко сказати, поки немає", – наголосив президент Румунії.

Він визнав, що шанси вищі, ніж у минулому, "бо потреба єдності в Європі стала ще очевиднішою під час війни, яку росія веде проти України".



Йоханніс переконаний: європейська єдність лише посилиться, якщо Румунія, Болгарія та Хорватія стануть частиною Шенгенської зони.

"Після стільки років очікування, я вважаю, що всі лідери усвідомили, що цей крок може лише зміцнити єдність Союзу та силу нашого підходу", - додав він.



У грудні Рада ЄС голосуватиме за те, чи дозволити Румунії та Болгарії увійти до Шенгенської зони після більш ніж десятирічної затримки.



Міністр внутрішніх справ Лучіан Боде заявив, що 15 із 26 інших країн-членів ЄС направили експертів до Румунії для оцінки підготовки країни до приєднання до вільної від прикордонного контролю зони. За словами Боде, Нідерланди не входять до переліку країн, які направили експертів.



За словами багатьох румунських офіційних осіб, Нідерланди можуть бути єдиною країною, яка виступає проти приєднання Румунії до Шенгенської зони.



У минулому кілька інших держав-членів були проти приєднання Румунії та Болгарії.. Тим не менш, і президент Франції Еммануель Макрон, і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали цього року надати двом країнам доступ до зони вільної від прикордонного контролю.



Останнім часом із цього приводу велися переговори між Бухарестом та Гаагою та очікується, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідає Бухарест з офіційним візитом наступного тижня.



Раніше Прага оголосила, що прагнутиме до того, щоб під час її головування Євросоюз погодив вступ Хорватії до Шенгенської зони.