16:41 01 вересня Київ, Україна

Румунія планує купити у Туреччини 18 бойових безпілотників Bayraktar TB2 з обладнанням на загальну суму 300 млн євро.

Про це повідомляє Digi24.



Міноборони Румунії пропонує парламенту погодити таку закупівлю.



Йдеться про 18 дронів та супровідне обладнання. Вартість комплексу Bayraktar TB2 залежить від комплектації і може коливатися від одного до п'яти млн доларів.



Зараз румунська армія не має на озброєнні жодного безпілотника Bayraktar.