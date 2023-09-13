Румунія оголошувала повітряну тривогу через обстріл півдня Одеської області

У зв'язку з постійними обстрілами півдня Одеської області та випадками падіння уламків дронів у сусідній країні, Міністерство оборони Румунії оголосило повітряну тривогу у конкретних районах округів Тулча та Галац.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Також надійшли телефонні дзвінки через службу 112 про можливі випадки падіння безпілотних апаратів у районі між населеними пунктами Нуферу, Малкоці та Валя Нукарілор, округ Тулча. Наразі ця інформація перевіряється збройними силами сусідньої країни.
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