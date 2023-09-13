Румунія оголошувала повітряну тривогу через обстріл півдня Одеської області

14:55 13 вересня Київ, Україна

У зв'язку з постійними обстрілами півдня Одеської області та випадками падіння уламків дронів у сусідній країні, Міністерство оборони Румунії оголосило повітряну тривогу у конкретних районах округів Тулча та Галац.



Про це повідомило Міністерство оборони.

"Міністерство оборони в режимі реального часу відстежувало повітряну обстановку в районах своєї відповідальності. Після виявлення груп безпілотників, що прямували до українських портів, Міністерство оборони Румунії зв'язалося з Генеральною інспекцією з надзвичайних ситуацій і оголосило повітряну тривогу в конкретних районах округів Тулча і Галац від місця потенційних ризиків. Стан повітряної тривоги у цих районах завершився о 05:00", - каже офіційне повідомлення.

Також надійшли телефонні дзвінки через службу 112 про можливі випадки падіння безпілотних апаратів у районі між населеними пунктами Нуферу, Малкоці та Валя Нукарілор, округ Тулча. Наразі ця інформація перевіряється збройними силами сусідньої країни.