Румунія хоче вимагати компенсацію за збитки через відмову в Шенгені

Бухарест розглядає можливість вимагати компенсацію за збитки, понесені перевізниками через відмову від приєднання Румунії до Шенгенської зони.
Міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну висловив цю позицію, наголосивши, що країна інвестувала значні кошти в обслуговування своїх східних національних доріг, які стали зазнавати зносу через потік вантажівок з України.
Під час виступу на телеканалі Prima TV, Гріндяну звернувся до комісара Європейського Союзу Адіні Велеану, висловивши свою позицію щодо необхідності оцінки збитків, які зазнають перевізники, і запропонував, що Румунія має вимагати компенсацію.
Він також зазначив, що невходження до Шенгену істотно впливає на економіку країни і становить приблизно 2% ВВП, хоча точна сума буде встановлена після обговорень між представниками Міністерства транспорту та перевізниками.
Депутат Європарламенту від партії "Союз порятунку Румунії" Влад Георге також висловив інтерес до питання компенсації, особливо в контексті Австрії, яка нещодавно виставила рахунок на суму 11 мільярдів євро через блокування Румунії у приєднанні до Шенгенської зони через міграційні проблеми.
Міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну висловив цю позицію, наголосивши, що країна інвестувала значні кошти в обслуговування своїх східних національних доріг, які стали зазнавати зносу через потік вантажівок з України.
Під час виступу на телеканалі Prima TV, Гріндяну звернувся до комісара Європейського Союзу Адіні Велеану, висловивши свою позицію щодо необхідності оцінки збитків, які зазнають перевізники, і запропонував, що Румунія має вимагати компенсацію.
Він також зазначив, що невходження до Шенгену істотно впливає на економіку країни і становить приблизно 2% ВВП, хоча точна сума буде встановлена після обговорень між представниками Міністерства транспорту та перевізниками.
Депутат Європарламенту від партії "Союз порятунку Румунії" Влад Георге також висловив інтерес до питання компенсації, особливо в контексті Австрії, яка нещодавно виставила рахунок на суму 11 мільярдів євро через блокування Румунії у приєднанні до Шенгенської зони через міграційні проблеми.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі