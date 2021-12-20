«Руки геть від України»: ЗМІ про зустріч Лаврова та Шойгу з французькими колегами

16:49 15 листопад Київ, Україна

Минулого тижня Париж відвідала делегація РФ на чолі з міністром оборони Сергієм Шойгу та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим

Напередодні їхньої зустрічі з французькими колегами російська преса майнула заголовками про «серйозну розмову», яку Лавров «обіцяє» представникам французького уряду. Після того, як переговори відбулися, тепер уже французькі медіа повідомили про «серйозні попередження», які почули росіяни в Парижі. Як зазначає спільний підсумковий пресреліз, підписаний главами МЗС та Міністерства оборони Франції, Жан-Ів Ле Дріан та Флоранс Парлі «висловили своє занепокоєння погіршенням ситуації в Україні» і попередили росіян «про серйозні наслідки будь-якого подальшого можливого зазіхання на території України».



Підсумкова заява зазначає, що російські гості «заохотили скористатися привілейованими взаєминами з Білоруссю, щоб зупинити міграційну кризу на кордоні цієї країни». Російська тема не зникала з французької урядової комунікації протягом цілої п'ятниці. Через кілька годин після завершення франко-російської зустрічі Еммануель Макрон закликав Росію «негайно вивести своїх найманців та військові сили з Лівії», оскільки «вони загрожують стабільності та безпеці країни та всього регіону».

Французький щоденний журнал Le Parisien зазначає, що «французький уряд прийняв у Парижі делегацію з Кремля, коли в Білорусі та на кордоні з Україною було зафіксовано пересування російських військ... Зустріч була дуже важкою. Цієї п'ятниці міністри закордонних справ та оборони Жан-Ів Ле Дріан та Флоранс Парлі в Парижі провели «твердий і вимогливий діалог» з російськими колегами з метою «збільшення передбачуваності та стабільності наших відносин». Журнал коментує: «Не було нічого ні стабільного, ні передбачуваного в російських військових маневрах у той день, коли французька сторона воліла поспілкуватися на тему Навального, ситуації на Близькому Сході та в Афганістані, а також про пересування військового контингенту на кордоні з Україною. Ці «незвичайні переміщення» дуже серйозно сприйняли у Франції, яка миттєво позиціонувалася, озвучивши попередження Москві».



Le Parisien також розповів, що "Франція підтримує ініціативу Ангели Меркель, яка попросила Путіна закликати білорусів до порядку". Париж також нагадав Росії про її «зобов'язання, прийняті в рамках ОБСЄ, про прозорість військових переміщень та діяльність та повне виконання заходів довіри та безпеки, передбачених цими рамками». Газета цитує аналітика Франсуа Гейсбура, спеціального радника Фонду стратегічних досліджень та фахівця з міжнародних конфліктів, який висловлює сумніви, що Росії справді невигідні провокації на польсько-білоруському кордоні, як запевняє Кремль. На його думку, насправді білоруські погрози перекрити газ створюють сприятливий контекст для запуску Південного потоку-2 як альтернативного шляху, що дає змогу обійти білоруську територію.



Аналітичний сайт Сhallenges повідомляє: «Франція в п'ятницю застерегла Росію від будь-яких посягань на українські землі. Міністри закордонних справ та збройних справ Жан-Ів Ле Дріан та Флоранс Парлі під час переговорів у Парижі заявили своїм колегам Сергію Лаврову та Сергію Шойгу про свої стурбованість погіршенням ситуації безпеки в Україні... Емманюель Макрон повідомив про намір найближчими днями поспілкуватися телефоном з Путіним на тему України та Білорусі». Журнал цитує Петера Стано, представника відповідального за зовнішню політику ЄС Жозепа Борреля: «Інформація, яку ми зібрали про ситуацію на українському кордоні, викликає занепокоєння». Сhallenges також дає слово українському міністру Дмитру Кулебі: «Кремль має розуміти, що Україна має сильних союзників, і що ціна будь-якої військової авантюри... буде надто високою для Росії».

Щоденний правий журнал Le Figaro пише про двосторонню зустріч: «Париж закликав Москву повернутися до переговорів щодо нормандського формату та погодитися на переговори на рівні міністрів закордонних справ найближчим часом». Газета повідомляє, що «Париж і Москва перекладають один на одного відповідальність за те, що така зустріч не відбулася минулого тижня в Парижі, хоча вона була погоджена під час телефонної розмови від 11 жовтня між президентами Еммануелем Макроном, Володимиром Путіним та канцлеркою Ангелою Меркель.

Керівник російської дипломатії розкритикував Берлін та Париж за те, що вони нібито не відповіли на «суттєві пропозиції» Москви щодо врегулювання конфлікту» на сході України. Ці твердження категорично спростувала французька сторона, звинувативши саме росіян у відмові від проведення такої зустрічі. Журнал також цитує американського держсекретаря Ентоні Блінкена:



Багато регіональних медіа поширили офіційний пресреліз та передрукували повідомлення інформагентства AFP з упором на неприпустимість загарбницького збройного вторгнення російських військ в Україну.