Зростання кількості шукачів притулку: Фінляндія розглядає закриття кордону з рф

15:24 14 листопада Київ, Україна

Пункти перетину кордону між росією та Фінляндією стали дуже популярним місцем серед шукачів притулку, що викликає занепокоєння з боку фінського уряду. Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен висловила необхідність зміни процедур або закриття пунктів пропуску для осіб без документів.



Рантанен зазначила, що ситуація досягла критичної точки, де представники російських органів дозволяють перетин кордону до Фінляндії навіть за відсутності необхідних документів, що призводить до явища нелегальної міграції. Спроби діалогу з росією з цього питання не призвели до очікуваних результатів.



На зустрічі президента Фінляндії з міністрами, відповідальними за безпеку та міжнародні відносини, обговорили ситуацію. Міністерство внутрішніх справ готує проєкт рішення уряду, припускаючи можливе обмеження перетину кордону або закриття певних пунктів пропуску.



Поки що конкретних заходів не визначено, проте Рантанен зазначила, що кількість нелегальних мігрантів, хоч і невелика, помітно збільшилася. За вихідні 34 особи подали заявки на притулок, і за цей тиждень прибуло вже понад 60 осіб без необхідних документів.



Прикордонна служба повідомила, що більшість людей, що прибули, є вихідцями переважно з Близького Сходу та Африки, найчастіше з Іраку, Сомалі та Ємену. Прикордонники оцінюють ситуацію як організоване прибуття до кордону Фінляндії.