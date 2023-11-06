Зростання інфляції в росії та його вплив на фінансування війни та економіку

Зростання інфляції в росії до 6% у вересні 2023 року призведе до збільшення витрат на ведення війни в Україні та скорочення реальних держвидатків, зокрема у сфері соціального захисту.
Через значне збільшення оборонних витрат російська економіка ризикує перегрітися, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Зазначається, що центральний банк росії відреагував підвищенням базової процентної ставки на 2 процентні пункти до нової базової ставки в 15%. Це найвищі ставки із травня 2022 року.
Там припускають, що через зростання попиту, частково через значне збільшення оборонних витрат, а також постійного тиску на ринку праці, російська економіка, ймовірно, ризикує перегрітися.
Це з високою ймовірністю забезпечить інфляцію в росії у 2024 році вище за цільовий показник у 4%, зазначили британські розвідники. Збереження високої інфляції, ймовірно, призведе до скорочення реальних державних витрат, особливо в таких сферах, як соціальний захист, де витрати зростають нижче за рівень інфляції.
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