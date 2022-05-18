Росію можливо чекає 3 дефолт

"Якщо Росія не може знайти спосіб здійснити ці виплати, і вони технічно не виплачують свої борги, я не думаю, що це дійсно є істотними змінами в ситуації в Росії. Вони вже відрізані від глобальних ринків капіталу", - додала Єллен.