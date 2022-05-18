Росію можливо чекає 3 дефолт

Російські виплати за державним боргом Америка планує заблокувати.
Глава Міністерства фінансів США Джанет Йеллен підтвердила, що відомство навряд чи продовжуватиме дію ліцензії, яка досі дозволяла РФ уникати дефолту.
Про це вона заявила перед зустріччю міністрів фінансів G7 у Бонні, повідомляє Reuters.
Це знаменує вже третій можливий дефолт РФ від дозволу повномасштабної війни проти України, але досі вдавалося провести необхідні виплати.. Західні санкції забороняють операції з Міністерством фінансів, Центральним банком чи Фондом національного багатства Росії.
Країна має борг у 40 млрд доларів за міжнародними облігаціями, і востаннє їй вдалося провести виплати за лічені години до закінчення пільгового періоду.
Наступна дата виплат за євробондами очікується наприкінці травня, але 25 травня спливає термін дії ліцензії США, що дозволяє РФ проводити виплати американським власникам облігацій.
За словами Йеллен, "остаточного рішення щодо цього ще не було, але я думаю, що малоймовірно, що дія [ліцензії] буде продовжена".
Про це вона заявила перед зустріччю міністрів фінансів G7 у Бонні, повідомляє Reuters.
Це знаменує вже третій можливий дефолт РФ від дозволу повномасштабної війни проти України, але досі вдавалося провести необхідні виплати.. Західні санкції забороняють операції з Міністерством фінансів, Центральним банком чи Фондом національного багатства Росії.
Країна має борг у 40 млрд доларів за міжнародними облігаціями, і востаннє їй вдалося провести виплати за лічені години до закінчення пільгового періоду.
Наступна дата виплат за євробондами очікується наприкінці травня, але 25 травня спливає термін дії ліцензії США, що дозволяє РФ проводити виплати американським власникам облігацій.
За словами Йеллен, "остаточного рішення щодо цього ще не було, але я думаю, що малоймовірно, що дія [ліцензії] буде продовжена".
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