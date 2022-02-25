Росію позбавили права участі у Кабміні Ради Європи та ПАРЄ

19:11 25 лютий Київ, Україна

Росія другий день атакує Україну українською делегацією у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева повідомила про нову дипломатичну перемогу українців.



Тепер Росія не зможе брати участь у Кабміні Ради Європи. Також агресор був вигнаний із Парламентської Асамблеї.

«Рішення прийняте, РФ позбавлена права участі у Кабміні Ради Європи та ПАРЄ. Дипломатична перемога!» - Написала Мезенцева.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ПАРЄ зібрали понад 70 підписів із 21 країни. Вони вимагали анулювати повноваження Росії в Асамблеї.



Про це повідомила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева. Вона заявила, що неможливо більше терпіти та потурати агресору.



Згодом президент ПАРЄ Тіні Кокс вимагав у Росії негайно припинити військові дії та забрати свою армію з України. Він скликав термінове засідання Спільного Комітету між Комітетом Міністрів та ПАРЄ.