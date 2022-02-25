Росію позбавили права участі у Кабміні Ради Європи та ПАРЄ

Росія другий день атакує Україну українською делегацією у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева повідомила про нову дипломатичну перемогу українців.
Тепер Росія не зможе брати участь у Кабміні Ради Європи. Також агресор був вигнаний із Парламентської Асамблеї.
Тепер Росія не зможе брати участь у Кабміні Ради Європи. Також агресор був вигнаний із Парламентської Асамблеї.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ПАРЄ зібрали понад 70 підписів із 21 країни. Вони вимагали анулювати повноваження Росії в Асамблеї.
Про це повідомила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева. Вона заявила, що неможливо більше терпіти та потурати агресору.
Згодом президент ПАРЄ Тіні Кокс вимагав у Росії негайно припинити військові дії та забрати свою армію з України. Він скликав термінове засідання Спільного Комітету між Комітетом Міністрів та ПАРЄ.
Про це повідомила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева. Вона заявила, що неможливо більше терпіти та потурати агресору.
Згодом президент ПАРЄ Тіні Кокс вимагав у Росії негайно припинити військові дії та забрати свою армію з України. Він скликав термінове засідання Спільного Комітету між Комітетом Міністрів та ПАРЄ.
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