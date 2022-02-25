Росію позбавили права участі у Кабміні Ради Європи та ПАРЄ

19:11 25 лютий Київ, Україна

Росія другий день атакує Україну українською делегацією у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева повідомила про нову дипломатичну перемогу українців.

Тепер Росія не зможе брати участь у Кабміні Ради Європи. Також агресор був вигнаний із Парламентської Асамблеї.
«Рішення прийняте, РФ позбавлена права участі у Кабміні Ради Європи та ПАРЄ. Дипломатична перемога!» - Написала Мезенцева.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в ПАРЄ зібрали понад 70 підписів із 21 країни. Вони вимагали анулювати повноваження Росії в Асамблеї.

Про це повідомила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева. Вона заявила, що неможливо більше терпіти та потурати агресору.

Згодом президент ПАРЄ Тіні Кокс вимагав у Росії негайно припинити військові дії та забрати свою армію з України. Він скликав термінове засідання Спільного Комітету між Комітетом Міністрів та ПАРЄ.
"На жаль, тільки зараз ми отримуємо чіткі жорсткі меседжі - формуємо європейську громадську думку. Вони вражені і наші союзники з нами», – додала глава делегації.
 