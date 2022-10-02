Росію як країну-агресор виключили з ради ICAO - ЗМІ

09:27 02 жовтня Київ, Україна

Росії не вдалося переобратися до керівної ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яка входить до структури ООН, повідомляє агентство Reuters у суботу, 1 жовтня.

Як зазначає агентство, Росія не отримала достатньої кількості голосів, необхідних для того, щоб залишитися у складі ради ICAO. Він переобирається кожні три роки на асамблеї, в якій беруть участь представники 193 країн-членів організації. За підсумками виборів до ради потрапляють 36 держав. Як уточнили в Росавіації, росія отримала 80 голосів за необхідних для переобрання 86 голосів.

Росія вимагала провести повторне голосування

За підсумками виборів 2 жовтня росія вимагала провести додаткове голосування, але отримала відмову, пише Reuters. Президент асамблеї Поппі Хоза назвала цю ситуацію "безпрецедентною".

"Висловлюємо жаль з приводу підсумків голосування. Ми розглядаємо це як суто політичний крок, який не має нічого спільного зі становищем Росії у сфері цивільної авіації", - цитує Reuters представника Росії в ICAO. "Згідно з правилами постійних процедур при голосуванні до ради, з урахуванням необрання 11-го члена ради потрібно переголосування. Проте російській делегації у цьому було відмовлено. "Росія зберігає за собою право повноправного членства в міжнародній організації і продовжить свою роботу через представництво Росії в ICAO, а також у профільних робочих групах ICAO", - заявили в Росавіації.

Серед причин відмови голосувати за Росію Reuters називає порушення Росії повітряного простору України, у тому числі бомбардування аеропортів, а також незаконну конфіскацію сотні іноземних літаків.

Нагадаємо, турецька авіакомпанія Turkish Airlines скасувала авіасполучення з російськими містами Сочі, Ростов та Єкатеринбург, а також з білоруським Мінськом до 31 грудня 2022 року.

До цього ICAO відзначила Росії "червоним прапорцем" на сторінці аудиту безпеки польотів у 187 країнах світу.