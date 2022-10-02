Росію як країну-агресор виключили з ради ICAO - ЗМІ

Росії не вдалося переобратися до керівної ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яка входить до структури ООН, повідомляє агентство Reuters у суботу, 1 жовтня.
Як зазначає агентство, Росія не отримала достатньої кількості голосів, необхідних для того, щоб залишитися у складі ради ICAO. Він переобирається кожні три роки на асамблеї, в якій беруть участь представники 193 країн-членів організації. За підсумками виборів до ради потрапляють 36 держав. Як уточнили в Росавіації, росія отримала 80 голосів за необхідних для переобрання 86 голосів.
Росія вимагала провести повторне голосування
За підсумками виборів 2 жовтня росія вимагала провести додаткове голосування, але отримала відмову, пише Reuters. Президент асамблеї Поппі Хоза назвала цю ситуацію "безпрецедентною".
Серед причин відмови голосувати за Росію Reuters називає порушення Росії повітряного простору України, у тому числі бомбардування аеропортів, а також незаконну конфіскацію сотні іноземних літаків.
Нагадаємо, турецька авіакомпанія Turkish Airlines скасувала авіасполучення з російськими містами Сочі, Ростов та Єкатеринбург, а також з білоруським Мінськом до 31 грудня 2022 року.
До цього ICAO відзначила Росії "червоним прапорцем" на сторінці аудиту безпеки польотів у 187 країнах світу.
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