Росію вигнали з Виконавчої ради ЮНЕСКО

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вперше в історії росію було виключено з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Епоха російського впливу закінчилася, і це правильно: російським терористам не місце на чолі значущих міжнародних організацій. Міжнародна роль росії лише слабшатиме", - написав він у Твіттері.

Для першого часу в історії, Росія має бути ousted від UNESCO Executive Board.Сучасна російська influence is over, і rightly so: Російські terrorists не мають місця на head of significant international bodies. Russia's international role буде лише почати weaken.

Виконавча рада координує його діяльність у період між сесіями Генконференції. Засідання Ради відбуваються двічі на рік. Вона розглядає та представляє ЦК проєкти дворічних програм та середньострокових стратегічних напрямів діяльності ЮНЕСКО, визначає заходи щодо ефективної реалізації затверджених програм та бюджетів, готує порядок денний Генконференції, дає рекомендації щодо прийому до Організації нових членів та встановлення асоційованих зв'язків з новими партнерами. Її голову обирають із представників держав — членів виконавчої ради.

Росія входила до групи II "Східна Європа", з якої обрали Сербію (137 голосів), Албанію (134), Словаччину (117) та Чехію (99).

Виконавча рада – один із ключових органів ЮНЕСКО разом із Генеральною конференцією та Секретаріатом. Налічує 58 членів, яких обирає Генеральна конференція – дорадчий орган, до складу якого входять усі члени ЮНЕСКО. Члени Виконавчої ради обираються за квотним принципом, причому квоти виділяються для кожного регіону за відносною більшістю голосів.