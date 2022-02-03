Росію цікавлять не військові навчання, а підводна комунікація Ірландії, - ЗМІ

Росія змінить заплановане місце навчань свого флоту біля берегів Ірландії через тиск ірландських рибалок, які не погоджувалися з проведенням маневрів у зоні, де вони традиційно здійснюють вилов, і погрожували мирно перешкоджати вченню.
Atlantic Council зробило припущення, чому російські військові намагалися пробратися на ці території для «навчань» - біля узбережжя Ірландії розташовані стратегічні підводні комунікаційні кабелі.
Наприклад, поблизу Ірландії, де РФ несподівано планувала навчання, є шістнадцять таких основних інтернет-кабелів.
Обрізавши їх, можна зруйнувати та обмежити зв'язок між США, Британією, Норвегією та континентальною Європою. Перенаправлення зв'язку може зайняти критичний час або значною мірою відволікти країни від світових подій.
Наприклад, поблизу Ірландії, де РФ несподівано планувала навчання, є шістнадцять таких основних інтернет-кабелів.
Обрізавши їх, можна зруйнувати та обмежити зв'язок між США, Британією, Норвегією та континентальною Європою. Перенаправлення зв'язку може зайняти критичний час або значною мірою відволікти країни від світових подій.
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