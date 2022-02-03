Росію цікавлять не військові навчання, а підводна комунікація Ірландії, - ЗМІ

16:08 01 лютий Київ, Україна

Росія змінить заплановане місце навчань свого флоту біля берегів Ірландії через тиск ірландських рибалок, які не погоджувалися з проведенням маневрів у зоні, де вони традиційно здійснюють вилов, і погрожували мирно перешкоджати вченню.

Atlantic Council зробило припущення, чому російські військові намагалися пробратися на ці території для «навчань» - біля узбережжя Ірландії розташовані стратегічні підводні комунікаційні кабелі.



Наприклад, поблизу Ірландії, де РФ несподівано планувала навчання, є шістнадцять таких основних інтернет-кабелів.



Обрізавши їх, можна зруйнувати та обмежити зв'язок між США, Британією, Норвегією та континентальною Європою. Перенаправлення зв'язку може зайняти критичний час або значною мірою відволікти країни від світових подій.