Росія "знищила відносини" з Чехією

18:01 23 квітень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Росія мала можливість виправити ситуацію, але не зробила цього, тим самим знищивши відносини між країнами.

Про це повідомляє видання denik.cz.

"Москва знищила наші взаємні відносини, які нині перебувають в замороженому стані. Чехія зацікавлена в коректних стосунках з Росією, як між двома суверенними державами", - сказав прем'єр, зазначаючи, що Росія мала можливість виправити ситуацію, але не використовувала її.

Бабіш очікує жорстку реакцію країн ЄС на інцидент під Врбетіце.

"Засідання Європейської ради відбудеться 7 травня. Там я звернуся до наших партнерів, щоб вони проявили солідарність. Я впевнений, що з їхнього боку послідує зрозуміла реакція", - сказав чиновник.

Бабіш також відкинув твердження місцевих ЗМІ, що президент Чехії Мілош Земан реалізує в республіці російські інтереси, зазначивши, що глава держави підтримує дії уряду щодо РФ.