Росія розхитує європейську структуру безпеки - Головнокомандувач Швеції

13:19 06 липня Київ, Україна

Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Пер Мікаель Біден заявив, що Російська Федерація поступово розхитує європейську структуру безпеки. В контексті цього генерал не виключив і потенційних сценаріїв військової і гібридної агресії з боку РФ проти Швеції.



Генерал Біден також навів приклади гібридної військової агресії Російської Федерації проти України на сході, а також військову операцію по захопленню і окупації кримського півострова. За словами Бідена, ці приклади яскраво демонструють, наскільки далеко Російська Федерація може зайти, щоб реалізувати свої політичні цілі.



У зв'язку з цим Біден закликав уряд Швеції збільшити бюджет на розвиток армії і зміцнення оборони, а також посилити наступальні засоби боротьби в сфері кібербезпеки, щоб бути в змозі впливати на супротивника.



Військова розвідка і служба безпеки Швеції солідарні з думкою генерала Бідена, однак, на їхню думку, найбільш ймовірні сценарії нападу на Швецію з боку РФ будуть мати виключно гібридний характер.