Росіянин визнав провину в підготовці кібератаки на Tesla

10:30 19 березень Київ, Україна

Мін'юст США повідомив, що затриманий в 2020 році громадянин РФ Єгор Крючков визнав провину в спробі організації кібератаки на компанію Tesla

Слідчі встановили, що Крючков прибув з Росії в США, де скоїв спробу підкупу одного зі співробітників компанії-виробника електромобілів. Росіянин хотів, щоб співробітник Tesla допоміг йому впровадити шкідливе програмне забезпечення у внутрішні комп'ютерні мережі компанії.

"Крючков визнав себе винним по одному пункту звинувачення в змові з метою умисного пошкодження захищеного комп'ютера", - йдеться в повідомленні Мін'юсту США.

До цього громадянин РФ свою провину не визнавав.



Чоловік був затриманий на території США в серпні 2020 року. Через місяць йому пред'явили звинувачення в змові з метою здійснення кібератаки на компанію Tesla. Це пізніше підтвердив її засновник і глава Ілон Маск.