Росіянин визнав провину в підготовці кібератаки на Tesla

Мін'юст США повідомив, що затриманий в 2020 році громадянин РФ Єгор Крючков визнав провину в спробі організації кібератаки на компанію Tesla.
Слідчі встановили, що Крючков прибув з Росії в США, де скоїв спробу підкупу одного зі співробітників компанії-виробника електромобілів. Росіянин хотів, щоб співробітник Tesla допоміг йому впровадити шкідливе програмне забезпечення у внутрішні комп'ютерні мережі компанії.
До цього громадянин РФ свою провину не визнавав.
Чоловік був затриманий на території США в серпні 2020 року. Через місяць йому пред'явили звинувачення в змові з метою здійснення кібератаки на компанію Tesla. Це пізніше підтвердив її засновник і глава Ілон Маск.
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