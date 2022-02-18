Росіянин намагався віддати дитину в "добрі руки"

Петербуржець розмістив оголошення в рубриці "домашні вихованці" на одному з інтернет-ресурсів, з намірами віддати сина в "добрі руки".
Дитячий омбудсмен і слідчі почали перевірки.
Про це оголошення розповіла на своїй сторінці уповноважена з прав дитини в Санкт-Петербурзі Ганна Мітяніна.
Так виглядає оголошення на сайті
За словами чиновниці, в самому оголошенні вказано: "Маленький шкідник шукає нових батьків. Любить брехати, грубіянити, красти".
Цей текст супроводжувався фотографією, на якій можна побачити маленького хлопчика, якому на вигляд не більше п'яти-шести років. Автор оголошення додав, що віддасть сина безкоштовно тим, хто зробить його щасливим.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі