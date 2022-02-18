Росіянин намагався віддати дитину в "добрі руки"

21:12 24 вересень Київ, Україна

Петербуржець розмістив оголошення в рубриці "домашні вихованці" на одному з інтернет-ресурсів, з намірами віддати сина в "добрі руки".

Дитячий омбудсмен і слідчі почали перевірки.



Про це оголошення розповіла на своїй сторінці уповноважена з прав дитини в Санкт-Петербурзі Ганна Мітяніна.

"Я розумію, що зараз для всіх не найпростіший час. Нерви не витримують. Але такі ситуації неприпустимі ні за яких обставин", - прокоментувала ситуацію омбудсмен.

Так виглядає оголошення на сайті

За словами чиновниці, в самому оголошенні вказано: "Маленький шкідник шукає нових батьків. Любить брехати, грубіянити, красти".



Цей текст супроводжувався фотографією, на якій можна побачити маленького хлопчика, якому на вигляд не більше п'яти-шести років. Автор оголошення додав, що віддасть сина безкоштовно тим, хто зробить його щасливим.