Росіянин і білорус постануть перед польським судом за шпигунство на користь росії

Прокуратура Польщі звинуватила росіянина і громадянина білорусі в шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ).
Про це повідомили у окружній прокуратурі Варшави, повідомляє PAP.
Обвинувальний висновок надійшов до суду Білостока із військового відділу Варшавської окружної прокуратури 30 грудня. У ньому громадянин білорусі та громадянин росії звинувачуються у шпигунстві на користь російської військової розвідки протягом п'яти років - з 2017-го до весни 2022-го. У квітні минулого року їх заарештували.
Як встановили слідчі, обидва фігуранти перебували на території Польщі на законних підставах. Білорус спочатку навчався в одному з білостоцьких вишів, а потім влаштувався на роботу з організації парашутної підготовки. Таким чином він налагодив контакти, які використав для шпигунства на користь російської розвідки. Другий обвинувачений шпигував під виглядом проведення культурних заходів та туризму, розповіли у прокуратурі.
Як з'ясували у відомстві, шпигунська діяльність обох обвинувачених зосереджена на військових частинах, розташованих на північному сході Польщі.
Там білорус із росіянином видобували інформацію про важливі елементи Збройних сил Польщі — у тому числі про охорону східного кордону від нелегальних мігрантів, чисельність та структуру розміщених там підрозділів та спецтехніку, яку вони використовують. Також шпигунів цікавили стан морально-бойового духу та оперативні можливості, взаємодія військових частин, дислокованих на північному сході Польщі з військами інших країн — членів НАТО.
З моменту затримання обидва фігуранти справи про шпигунство перебувають під вартою.
Як встановили слідчі, обидва фігуранти перебували на території Польщі на законних підставах. Білорус спочатку навчався в одному з білостоцьких вишів, а потім влаштувався на роботу з організації парашутної підготовки. Таким чином він налагодив контакти, які використав для шпигунства на користь російської розвідки. Другий обвинувачений шпигував під виглядом проведення культурних заходів та туризму, розповіли у прокуратурі.
Як з'ясували у відомстві, шпигунська діяльність обох обвинувачених зосереджена на військових частинах, розташованих на північному сході Польщі.
Там білорус із росіянином видобували інформацію про важливі елементи Збройних сил Польщі — у тому числі про охорону східного кордону від нелегальних мігрантів, чисельність та структуру розміщених там підрозділів та спецтехніку, яку вони використовують. Також шпигунів цікавили стан морально-бойового духу та оперативні можливості, взаємодія військових частин, дислокованих на північному сході Польщі з військами інших країн — членів НАТО.
З моменту затримання обидва фігуранти справи про шпигунство перебувають під вартою.
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