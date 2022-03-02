Росіяни заявили про фінішну пряму в будівництві Північного потоку-2

13:23 03 червень Київ, Україна

Московське керівництво має дуже оптимістичні прогнози щодо завершення будівництва Північного потоку-2.
 
Про це повідомив у четвер, 3 червня, віцепрем'єр Росії Олександр Новак.
"Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, може бути, цього року. Дату я не назву, це все залежить від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов", - сказав він.
Новак додав, що залишилося побудувати близько 100 км газопроводу.

Також повідомляється, що в Росії з наступного тижня почнуть тестові роботи на об'єктах газопроводу в Ленінградській області.