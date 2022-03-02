Росіяни заявили про фінішну пряму в будівництві Північного потоку-2

Московське керівництво має дуже оптимістичні прогнози щодо завершення будівництва Північного потоку-2.
Про це повідомив у четвер, 3 червня, віцепрем'єр Росії Олександр Новак.
Новак додав, що залишилося побудувати близько 100 км газопроводу.
Також повідомляється, що в Росії з наступного тижня почнуть тестові роботи на об'єктах газопроводу в Ленінградській області.
Також повідомляється, що в Росії з наступного тижня почнуть тестові роботи на об'єктах газопроводу в Ленінградській області.
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