Росіяни стверджують, що їх можуть підслуховувати через праску

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В Росії заявили, що знайшли іноземні праски з прослуховуванням.



З метою безпеки російський уряд має намір прийняти постанову про заборону закупівлі імпорту при наявності вітчизняного аналога, повідомляють в Мінпромторзі РФ.





У Мінпромторзі РФ заявили, що знайшли праски іноземного виробництва з вбудованим прослуховуванням. Про це в середу, 30 вересня, повідомляє портал "Ведомости" з посиланням на Василя Шпака, директора Департаменту радіоелектронної промисловості Мінпромторгу Росії.



"Є закладки. Декілька прасок ми бачили з мікрофонами. Звичайна праска. З мікрофоном. Відповідно, щоб з цього мікрофона щось кудись кидати, потрібен якийсь спосіб зв'язку", - розповів Шпак.



За його словами, закладки в електротехніці - не вигадка. Водночас він не уточнив, ким і з якою метою пристрій для прослуховування був вбудований у праску.



Також, Шпак застеріг росіян від використання iPhone для передачі конфіденційної інформації.



"Не можна в айфоні нічого, взагалі нічого не можна, якщо по-хорошому. Це все з самого початку закладається в архітектуру пристрою, але не для поганих намірів, а для благих. Просто дорога в пекло завжди благими намірами встелена", - заявив глава департаменту.