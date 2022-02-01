Росіяни втомилися від абстрактної "величі держави"

21:00 15 вересень Київ, Україна

Переважна більшість громадян Російської Федерації перестали вважати свою країну «великою державою».

Про це повідомляє Всеросійський центр вивчення громадської думки.



У вересні 2020 року, на шостий рік після анексії Криму та початку великодержавної пропаганди, більшість росіян розчарувалися в невідповідності оскаженілої державної пропаганди та реальності. Поступове протверезіння від запаморочливих успіхів почало відбуватися з росіянами у 2017 році й до 2020 року частка зневірених у величі країни різко зросла.





У вересні 2020 року «великою державою» Росію назвали 37% опитаних громадян. Однак ще у 2017-му кількість тих, хто так вважав, становила 57% росіян. Падіння на 20% за три роки відображає глибоку економічну кризу, що триває з 2014 року і лише була посилена пандемією коронавірусу.

Якщо серед тих, хто не вірить в статус Росії як «великої держави», 35% опитаних два роки тому допускали, що країна стане такою через 15-20 років, то у 2020 році частка оптимістів знизилася до 26%.



Останні ж дані показують, що хвиля спадає й люди все частіше вимагають не абстрактної величі держави, а гідного життя для себе в цій державі. Сильно по ідеї великодержавності б'є падіння реальних наявних прибутків, які каменем йдуть на дно ось уже 6 років. Критична точка була досягнута в другому кварталі 2020 року, коли влада закрила половину економіки та залишила людей без роботи і фінансової допомоги. В результаті прибутки обвалилися на 8% - рекордно з 1999 року.



Все менше росіян хочуть жити в «супердержаві, якою був СРСР» - таких у вересні 2020 року виявилося 31%. Це мінімум за весь час опитувань з 2003 року.