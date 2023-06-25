Росіяни поспішають залишити країну: розкуплено всі квитки до Стамбула, Астани та Тбілісі

19:37 24 червня Київ, Україна

У світлі подій, що розгорнулися в росії, громадяни країни реагують швидким розкупом усіх прямих авіаквитків з Москви до Стамбула, Астани і Тбілісі.



Цю інформацію поширив Telegram-канал Baza у суботу, 24 червня.



За даними джерела, прямих квитків із Москви до зазначених напрямків більше не залишилося. В наявності залишаються лише кілька квитків з пересадками або двома перельотами.



Помічено також, що вартість прямого перельоту до Єревану значно зросла і досягла 198 000 рублів, тоді як зазвичай він оцінювався навколо 10 тисяч рублів.



Така спитлива напруга на авіаквитки свідчить про тривогу, що зростає, і прагнення громадян Росії знайти можливості для виїзду за межі країни в умовах нестабільності.