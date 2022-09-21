Росіяни розкупили всі квитки до Стамбула та Єревану
12:12 21 вересня Київ, Україна
Відразу після виступу президента росії путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію, росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і в Єреван.
Про це пишуть росЗМІ.
"Через кілька хвилин після виступу путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану", - йдеться в повідомленні.
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