Росіяни розкупили всі квитки до Стамбула та Єревану

12:12 21 вересня Київ, Україна

Відразу після виступу президента росії путіна, в якому він оголосив про часткову мобілізацію, росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і в Єреван.

 
Про це пишуть росЗМІ.
 
"Через кілька хвилин після виступу путіна розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та Єревану", - йдеться в повідомленні.
 