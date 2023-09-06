Росіяни намагаються вступити до лав ЗСУ: у Краснодарському краї ФСБ рф затримала мешканця

14:59 05 вересня Київ, Україна

ФСБ росії повідомила про затримання жителя Краснодарського краю, який спробував залишити країну з наміром приєднатися до Збройних сил України. Про це повідомляє російське агентство.



За даними Центру громадських зв'язків спецслужби, результатом оперативно-розшукових заходів стало встановлення того, що російський громадянин планував вступити до лав Збройних сил України та встановив контакт із співробітником Служби безпеки України (СБУ), який займається набором та підготовкою добровольців для участі у бойових діях проти збройних сил російської федерації.



Підозрюваний був затриманий при спробі залишити росію, і стосовно нього розпочато кримінальну справу за статтею "державна зрада у формі переходу на бік супротивника".