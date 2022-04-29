Росіяни пересядуть на музейні літаки

14:37 29 квітня Київ, Україна

Російські авіакомпанії почали закуповувати законсервовані радянські літаки, щоб заповнити парки, що порідшали через санкції. Так, "ЮТейр" планує закупити розроблені в 1960-1970-х роках літаки ОКБ ім. Яковлєва, від яких уже встигла відмовитися рік тому.



Авіакомпанія хоче придбати 20 літаків Як-40 та Як-42, щоб використати їх на регіональних рейсах. Перед введенням в експлуатацію їх повинні відновити.



У «ЮТейрі» планували купити Sukhoi Superjet 100, проте не знайшли на ринку потрібної кількості літаків із доступними запчастинами.

Літаки Як-40 та Як-42 були зняті з виробництва у 1981 та 2003 році відповідно. Першу модель почали використовувати у 1966 році, це перший у росії турбореактивний літак для перевезення пасажирів. Другий — прийняв перших пасажирів на борт у 1980 році як заміну застарілому Ту-134. Саме на Як-42 у 2011 році у повному складі загинула хокейна команда «Локомотив» із Ярославля. Після цього Росавіація перевірила 15 російських авіаперевізників та обмежила польоти частини літаків цієї моделі.



У цих умовах дедалі менше надій на «суперджети»: відразу кілька російських авіакомпаній заявили про ризики припинення польотів на них. Через західні санкції їм нічим ремонтувати двигуни.



Двигуни випускала франко-російська компанія PowerJet. Вона відмовилася співпрацювати з росією наприкінці березня. За словами губернатора Хабаровського краю Михайла Дегтярьова, запасу комплектувальних для виробництва Sukhoi Superjet 100 на заводі в Комсомольську-на-Амурі вистачить лише до кінця 2022 року.