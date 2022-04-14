Росіяни перестали скуповувати гречку і перейшли на алкоголь

Березневий пік попиту на гречку та цукор у росії пройдено, замість круп росіяни почали закуповувати алкоголь, про це говорять дані дослідницької компанії NielsenIQ.
З початку березня спостерігався ажіотажний попит на продукти тривалого зберігання. За словами міністра сільського господарства Сергія Воскресенського, до середини місяця попит на цукор та гречку вдвічі-втричі перевищував норму. Проте за тиждень, з 28 березня по 3 квітня, продаж цукру впав на 12% порівняно з тим же періодом 2021 року. Попит на гречку практично не змінився - він став нижчим на 0,1%.
Водночас до кінця березня росіяни почали активніше скуповувати алкоголь. З 7 по 20 березня продаж джину зріс на 60% рік до року, пива — на 9–15%, горілки — на 10–13%. Наступного тижня темпи зростання продажів алкоголю все ще були помітно вищими за рівень минулого року: джина купили на 52% більше, ніж роком раніше, горілки — майже на 9%, пива — на 8%.
З початку березня спостерігався ажіотажний попит на продукти тривалого зберігання. За словами міністра сільського господарства Сергія Воскресенського, до середини місяця попит на цукор та гречку вдвічі-втричі перевищував норму. Проте за тиждень, з 28 березня по 3 квітня, продаж цукру впав на 12% порівняно з тим же періодом 2021 року. Попит на гречку практично не змінився - він став нижчим на 0,1%.
Водночас до кінця березня росіяни почали активніше скуповувати алкоголь. З 7 по 20 березня продаж джину зріс на 60% рік до року, пива — на 9–15%, горілки — на 10–13%. Наступного тижня темпи зростання продажів алкоголю все ще були помітно вищими за рівень минулого року: джина купили на 52% більше, ніж роком раніше, горілки — майже на 9%, пива — на 8%.
Пішли обдумані покупки та розумні вкладення коштів)) Зростає самосвідомість!
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