Росіяни незадоволені безпілотниками, які прибули з Ірану — The Washington Post

10:09 30 серпня Київ, Україна

Іран передав росії першу партію ударних безпілотників для використання в Україні, перші ж випробування отриманих росіянами іранських безпілотників виявили кілька помилок у системі апаратів. Це викликало невдоволення рф.

Про це повідомляє The Washington Post.



За даними джерел газети в американській розвідці, російські вантажні літаки ще 19 серпня вивезли з Ірану два типи літальних апаратів серії Mohajer-6 і Shahed, здатних нести боєприпаси для атак по радарах, артилерії та інших військових цілях.



Джерела СNN в адміністрації президента США також вважають, що росія вже отримала партію іранських безпілотників, які можуть застосувати на полі бою. Раніше телеканал повідомляв, що російські військові пройшли навчання роботі з БПЛА Shahed-191 та Shahed-129.



Співрозмовники WP вважають, що передані в серпні безпілотники є лише першою частиною угоди, а Тегеран має намір поставити москві кілька сотень БПЛА різних типів.



Водночас джерела газети стверджують, що в ході перших випробувань, проведених російськими військовими, іранські безпілотники неодноразово виходили з ладу, через що росіяни були незадоволені. Не маючи достатньої кількості своїх БПЛА, москва дуже розраховувала на іранські поставки для ураження об'єктів в українському тилу. Однією з цілей мали стати наші уславлені HIMARS і гаубиці M777.



Крім того, іранські безпілотники ніколи не працювали у складних умовах ППО. Експерти припускають, що в бойових умовах в Україні можуть виникнути реальні проблеми.



Раніше в Тегерані заперечували постачання безпілотників москві, називаючи подібні повідомлення безпідставними. Кремль відмовлявся від коментарів на цю тему.