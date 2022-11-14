Росіяни, які мають друге громадянство, призиватимуть до армії — указ путіна

17:30 14 листопада Київ, Україна

Громадяни Росії, у яких є іноземне громадянство або посвідка на проживання за кордоном, будуть служити в російській армії на заклик. Також заклику підлягають особи без громадянства.

Відповідний указ, підписаний путіним, опубліковано на офіційному порталі правової інформації.



Раніше за призовом до армії забирали виключно громадян Росії. Тепер проходження військової служби «здійснюється солдатами, матросами, сержантами, старшинами, які є громадянами, у тому числі такими, що мають громадянство (підданство) іноземної держави або посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави, — на заклик» .



Іноземці нарівні з росіянами могли і можуть служити в армії за контрактом. Однак договір не укладатимуть з іноземцем, щодо якого ведеться слідство, винесено обвинувальний вирок або який має незняту судимість. Також до служби не допустять іноземців, які отримали адміністративне покарання за вживання наркотиків, доки не закінчиться термін покарання. Згідно з КоАП, це один рік з дня закінчення виконання покарання або з дня сплати штрафу.



Наприкінці вересня путін спростив прийом громадянство іноземців, які уклали контракти на військову службу в Росії. Російський паспорт можуть отримати іноземці, які уклали контракт на службу від одного року. При цьому вони мають як мінімум півроку брати участь у бойових діях. Громадянство також зможе отримати їхнє подружжя, діти та батьки.



У травні російський президент скасував верхню вікову межу для укладання контракту зі збройними силами і для громадян Росії, і для іноземців.